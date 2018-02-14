علا الفارس تفاجئ جمهورها وتعود من جديد.. ردود فعل غير متوقعة
أعلنت الإعلامية الأردنية علا الفارس عن وجهتها الجديدة التي ستعمل بها خلال الفترة القادمة، بعد أشهر من استبعادها عن العمل في قناة أم بي سي.
وقالت علا الفارس خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” يسعدني أن أطل عليكم عبر شاشة فرانس 24 في برنامج ضيف ومسيرة شهر آذار المقبل”.
ولاقت تغريدة الإعلامية علا الفارس ردود واسعة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ما بين مهنأ ومنتقد ومرحب بوجهتها الجديدة، في الوقت الذي امتنعت فيه عن أي رد على المغردين.
يذكر أن مجموعة قنوات ” أم بي سي ” قررت مؤخراً إيقاف ” علا الفارس ” عن العمل إثر تغريدة نشرتها على “ تويتر ” واعتبرها المغردون مسيئة للمملكة، وانقطت عن الظهور الإعلامي خاصة بعد إجرائها عملية جراحية خطيرة في الظهر.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8612 ] نشر منذ 4 ساعات
لا يهمنا اين تذهبين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42790 ] نشر منذ 4 ساعات
ماننام من همك ووين مكان تواجدك ,,
,, المشكله ان هاالقناة اتابعها بعدما شطبت على الجزيره ,,
,, وبرنامج ضيف ومسيره اتابعه واللي تقدمه اسمها عزيزه ، الظاهر راح اشطب على هاالبرنامج او يمكن اشطب على القناة كومبليت ، بأسباب هاالحشرة الخبيثه ,,
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3979 ] نشر منذ 3 ساعات
وجهتها الجديدة عبر تردد قناة بي بي سي لندن العربية
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 14583 ] نشر منذ 3 ساعات
تبحث عن مكان ترد منه على من انتقدها
ابو مهند[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب المطلوب ازعجتينا بروح روحي والقلب داعيلك وش المطلوب كل انسان بياخذ رزقة اين كتب لة ذلك
ابو ياسر.[ عدد التعليقات: 385 ] نشر منذ 2 ساعتين
مده مالها رده …….الخلا
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 785 ] نشر منذ 1 ساعة
الى جهنم وبئس المصير اكلت معنا في صحن وبعدها تتكلم علينا بس الظاهر عرقها مو اردني
الاردنيين نشاما وما يتكلمو على ناس اكلو من وراهم خير بس علا عرقها من هناك والفاهم يفهم