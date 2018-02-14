علا الفارس تفاجئ جمهورها وتعود من جديد.. ردود فعل غير متوقعة

نورة الشهري(صدى):

أعلنت الإعلامية الأردنية علا الفارس عن وجهتها الجديدة التي ستعمل بها خلال الفترة القادمة، بعد أشهر من استبعادها عن العمل في قناة أم بي سي.

وقالت علا الفارس خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” يسعدني أن أطل عليكم عبر شاشة فرانس 24 في برنامج ضيف ومسيرة شهر آذار المقبل”.

ولاقت تغريدة الإعلامية علا الفارس ردود واسعة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ما بين مهنأ ومنتقد ومرحب بوجهتها الجديدة، في الوقت الذي امتنعت فيه عن أي رد على المغردين.

يذكر أن مجموعة قنوات ” أم بي سي ” قررت مؤخراً إيقاف ” علا الفارس ” عن العمل إثر تغريدة نشرتها على “ تويتر ” واعتبرها المغردون مسيئة للمملكة، وانقطت عن الظهور الإعلامي خاصة بعد إجرائها عملية جراحية خطيرة في الظهر.