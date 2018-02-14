رئيس البنك الدولي يطالب القطاع الخاص بالاستثمار في شباب العراق الطموح
قال جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن إعادة إعمار العراق لا يمكن أن يتحقق بالموارد العامة فحسب، إلا إذا قادها القطاع الخاص.
وحث ” كيم ” خلال كلمته في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، القطاع الخاص على الاستثمار في الشباب العراقي الطموح الذكي، والاستثمار في العراقيات الصامدات؛ لبناء دولة قوية ومستقرة.
وتابع: ” مهما طال الزمن لإعادة بناء العراق أقوى مما كان عليه من قبل سنكون معكم ” مضيفًا أن هناك فرصة لإعادة بناء عراق أقوى وأفضل وأكثر قدرة على الصمود.
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