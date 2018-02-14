رئيس البنك الدولي يطالب القطاع الخاص بالاستثمار في شباب العراق الطموح

خالد الظفيري(صدى):

قال جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن إعادة إعمار العراق لا يمكن أن يتحقق بالموارد العامة فحسب، إلا إذا قادها القطاع الخاص.

وحث ” كيم ” خلال كلمته في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، القطاع الخاص على الاستثمار في الشباب العراقي الطموح الذكي، والاستثمار في العراقيات الصامدات؛ لبناء دولة قوية ومستقرة.

وتابع: ” مهما طال الزمن لإعادة بناء العراق أقوى مما كان عليه من قبل سنكون معكم ” مضيفًا أن هناك فرصة لإعادة بناء عراق أقوى وأفضل وأكثر قدرة على الصمود.