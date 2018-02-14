رغم عدم تعليق الدراسة.. مدارس جدة فارغة

نايف السالم(صدى):

تلقى أحد أولياء الأمور بمحافظة جدة، اتصالاً هاتفياً من المدرسة التي يدرس بها ابنه، بأن يعود لأخذه بعدما أوصله صباحاً إليها؛ نظراً لفراغ الفصول وعدم وجود دراسة.

وأكد الأب، أنه عاد ليأخذ ابنه فوجده خارج أسوار المدرسة في أجواء الغبار، وذلك بالرغم من عدم تعليق الدراسة في المحافظة.

وقرر أولياء الأمور تغييب أبنائهم، بسبب أجواء الغبار والطقس السيء، متسائلين عن أسباب عدم تعليق الدراسة، بعد تحذير الأرصاد من موجة الغبار التي اجتاحت المدينة.

من جهته، أشار مصدر في تعليم جدة، إلى أن تعليق الدراسة يأتي بناء على نظام وقواعد ، ووفقاً لبيان هيئة الأرصاد.