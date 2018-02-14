موضة التسعينات تعود بقوة في أسبوع الموضة بنيويورك

أماني الغامدي(صدى):

سيطرت موضة التسعينات علي موديلات أسبوع الموضة بنيويورك، حيث رفع عدد من مصممي الأزياء خلال فعالياته شعار ” عودة للتسعينيات ” ، إذ عادت أبرز موديلات التسعينيات في عروضهم، وصعدت العارضات إلى السجادة الحمراء وسط دهشة الحضور وسعادتهم بأبرز موديلات التسعينيات التي جاءت بحذافيرها.

وحرصت علامة الأزياء “Proenza Schouler ” على ظهور العارضات بموديلات التسعينيات، وتُصدر موديلاتها ببصمات المصممين ” Sies Marjan ،Ralph Lauren ” الذين قرروا العودة إلى روح التسعينيات من خلال الموديلات الخاصة بمواسم الربيع والصيف والخريف.

كما اختارت علامة “Proenza Schouler ” الموديلات المطبوعة التي صنعت من بعض الأقمشة مثل ” الجيرسيه ” الذي كان من أبرز الأقمشة المستخدمة في التسعينيات، ومن خلال الموديلات يمكن أن نعرف اتجاه موضة ربيع وخريف 2018، خاصة أن الموديلات مالت إلى الموديل الطويل الذي يحمل بعض الألوان المتداخلة مثل البرتقالي مع الرمادي، بالإضافة إلى تداخل اللون الأزرق بدرجاته مع الأبيض.

بالإضافة إلى أن اللون الأسود أيضًا كان حاضرًا ولكن بشكل طفيف من خلال موديل أنيق دخل فيه طبعات حملت بعض الألوان مثل الأصفر والأبيض.