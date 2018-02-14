بالصور.. النقد توضح المادة الحقيقية التي تصنع منها النقود في الجنادرية

عادل الحربي(صدى):

كشف جناح مؤسسة النقد العربي السعودي خلال مشاركته بمهرجان الجنادرية32، للزوار خيوطًا من القطن الفاخر تستخدم في صناعة النقود، والتي تسهم في بقاء العملة سنوات طويلة؛ خصوصًا فئات الـ 500 والـ 100 ريال التي عادة ما تبقى بعيدًا عن عبث الأطفال، وقليلًا ما يتم إتلافها مقارنة بالريالات.

بينما أخفى المشرف العام على الجناح المشارك في ” جنادرية 32 ” منصور الحربي؛ مراحل صناعة وطباعة الأموال، ولكنه ظل يشرح للزوّار آلية التفريق بين العملات الحقيقية من المزيفة.

وأخذ الجمهور يطبق ذلك عمليًا من خلال المقارنة بين النقود وتحسُّس ملمس الورقة، والتأكّد من وجود الشريط اللامع، وأيضاً الأشكال الفسفورية، وخيط الأمان، والطباعة البارزة، كما كشف سر رفع عمال محطات الوقود للعملة عاليًا، موضحًا أن ذلك الإجراء يوضح العلامات الأمنية والشريط ثلاثي الأبعاد وطبقة الأحبار.