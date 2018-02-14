تخلصي من الكرش في ليلة واحدة بريجيم الحالة الطارئة

متابعات(صدى):

كشفت أخصائية تغذية ، عن حمية غذائية جديدة ترتكز على العصائر الطبيعية وأنواعاً مختلفة من الشاي، تخلّصك من الكرش في ليلة واحدة فقط وتحرر جسمك من السموم.

ونظراً لفعالية هذه الحمية، أطلق عليها الخبراء اسم ” ريجيم الحالة الطارئة ” الذي يقوم على تناول بعض أنواع المشروبات كلّ ساعتين، وعلى النحو التالي:

قبل الفطور: قبل تناول وجبة الفطور يكون عليك احتساء كوباً من الماء الفاتر الذي يحتوي على عصير الليمون والذي ثبت أنه يحرر جسمك من السموم ويخلصك من الوزن الزائد في منطقة البطن.

ما بين الفطور والغداء: عند الساعة العاشرة صباحاً، احتسي كوباً من الماء وكوباً من عصير الليمون.

قبل الغداء: عند الساعة الثانية عشرة ظهراً وقبل تناول وجبة الغداء، احتسي كوباً من الشاي الاخضر.

ما بعد الغداء: بعد ساعتين، احتسي كوباً من أي خلاصة نباتية تحبينها.

ما قبل الغداء والعشاء: عند الساعة الخامسة من بعد الظهر، احتسي كوباً من عصير الجزر الطبيعي.

قبل العشاء: قبل تناول وجبة العشاء عند الساعة السابعة مساءً، احتسي كوباً من الشاي الاخضر.

قبل النوم: أخيراً، قبل خلودك الى النوم انهي رجيمك باحتساء كوباً من الماء الفاتر الذي يحتوي على شرائح الليمون والنعناع. وبهذه الطريقة تستيقظين في اليوم التالي لتجدي أنك تخلصت من الكرش!