ارتفاع جماعي للعملات الرقمية.. و ” بتكوين ” أعلى 8 آلاف

عادل الحربي (صدى):

شهد سوق العملات الرقمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع جماعي للعملات، بالرغم من ارتفاع حدة تحذيرات المنظمين والمخاوف من فرض مزيد من القيود على تداولها.

وارتفعت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم بنسبة 3.65% إلى 8827 دولار، بعدما لامست 8866 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 2.95% إلى 871 دولار، بينما استقرت ” الريبل ” عند 1.06 دولار منذ تداولات أمس، كما زادت ” بتكوين كاش ” بنسبة 4.40% إلى 1285 دولار.

وسجلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 432 مليار دولار، بعدما بدأت تعاملات هذا الأسبوع بالقرب من 400 ملاير دولار.