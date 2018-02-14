ارتفاع جماعي للعملات الرقمية.. و ” بتكوين ” أعلى 8 آلاف
شهد سوق العملات الرقمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع جماعي للعملات، بالرغم من ارتفاع حدة تحذيرات المنظمين والمخاوف من فرض مزيد من القيود على تداولها.
وارتفعت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم بنسبة 3.65% إلى 8827 دولار، بعدما لامست 8866 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وصعدت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 2.95% إلى 871 دولار، بينما استقرت ” الريبل ” عند 1.06 دولار منذ تداولات أمس، كما زادت ” بتكوين كاش ” بنسبة 4.40% إلى 1285 دولار.
وسجلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 432 مليار دولار، بعدما بدأت تعاملات هذا الأسبوع بالقرب من 400 ملاير دولار.
ابو تالا[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 4 ساعات
اللي عنده خلفيه عن البيتكون لايبخل يعطينا عنها نبذه يقولون الربح فيها سريع ويحولون الارباح خلال 24 ساعه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3979 ] نشر منذ 4 ساعات
سيدي الكريم ابو تالا مساء الخير
نصيحة تجنبها ربما تندرج ضمن عصابات غسيل الأموال
تفضل عزيزي المعلمومات حسب طلبك
تحياتي لك
حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من “عواقب سلبية” من تداول العملة الإلكترونية المسماة “بيتكوين”، مؤكدة أن هذا النوع من العملات الافتراضية “لا يعد عملة معتمدة داخل المملكة”.
وقالت المؤسسة التي تعمل بمثابة البنك المركزي في السعودية، على صفحتها في “تويتر، إن “تداول صرف العملات، أو العملة الافتراضية التي يتم تداولها من خلال شبكة الإنترنت، قد حذرت منها المؤسسة، لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين”.
وأوضحت المؤسسة أن العملة الافتراضية التي يجري تداولها عبر الشبكة العنكبوتية، تكتسب خطورتها من “كونها خارج المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية