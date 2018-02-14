المملكة تحتل المركز الرابع في حجم الانفاق على الانتقالات الشتوية

طلال الغامدي(صدى):

كشف الاتحاد الدولي لكرة القم” فيفا ” ، عن المبالغ التي تم إنفاقها في مختلف الدوريات الكروية خلال الانتقالات الشتوية لهذا العام.

وقال “الفيفا” إنه تم انفاق 24 مليار ريال على الانتقالات والتي تضمنت عمليات بيع وشراء عقود اللاعبين.

واحتلت الصين المركز الأول بقيمة مليار ريال، واليابان في المركز الثاني بـ139 مليون ريال، ثم الهند ثالثة بـ135 مليون ريال رغم أن دوري المتحرفين الهندي يتواجد فيه 14 ناديًا، بينما جاءت أندية المملكة في المرتبة الرابعة في القارة الأسيوية بقيمة 120 مليون ريال.

وأشار تقرير الفيفا إلى أن اللاعبون البرازيليون هم الجنسية المفضلة والمطلوبة في العالم، حيث صدّرت البرازيل 1700 لاعب في 2017 إلى دول العالم، تليها الأرجنتين بثلث هذا الرقم.