إيكاو: النمو المتوقع سيتطلب توظيف 600 ألف طيار بحلول العام 2036

واشنطن(صدى):

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، أن النمو المتوقع في قطاع النقل الجوي سيتطلب توظيف أكثر من 600 ألف طيار في العالم بحلول عام 2036.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة فانج ليو، أمام مجلس العلاقات الدولية في مونتريال اليوم، إن عدد الرحلات التجارية والركاب يتضاعف كل 15 عامًا، ولكن اليد العاملة المتوفرة في هذا القطاع ” تتقلص “.

وأضافت أن : ” هذا النمو يمثل تحديًا بسبب عوامل عديدة، أبرزها الشيخوخة المحتومة للسكان وانخفاض الولادات وعوامل أخرى مثل انجذاب المواهب المستقبلية إلى قطاعات أخرى في التقنية العالية “.

كما شددت على ضرورة أن يبذل قطاع الطيران المدني قصارى جهده لاجتذاب العمال المهرة الذين يحتاج إليهم، والاحتفاظ بهم خلال العقود المقبلة.