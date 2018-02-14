الحجي: تزايد أسعار النفط وتحسنها بشكل كبير خلال 2018

حمود العنزي(صدى):

أكد الخبير في أسواق الطاقة أنس الحجي، اليوم الأربعاء، أن الطلب على النفط سيزداد بشكل كبير خلال النصف الثاني من العام الجاري 2018، حيث ستتحسن الأسعار إلى الأفضل.

وأوضح ” الحجي ” على هامش منتدى الطاقة الدولي الثامن بالرياض، أن تأثير النفط الصخري على الأسعار سيقل على المدى الطويل؛ بسبب نوعيته بصرف النظر عن الكمية.

كما أشار إلى وجود توافق في الرؤى بين وزير الطاقة خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك حول ضرورة التعاون والتنسيق في أسواق النفط، لافتًا إلى أنهما أكدا أن الوقود الحفري سيبقى المصدر الأساسي للطاقة بالرغم من الحديث عن النفط الصخري وغيره.

يُذكر أن الرياض تستضيف منتدى الطاقة الدولي الثامن بحضور كلًا من وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، والأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو.

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