في 6 سنوات.. بوكو حرام تنفذ 890 هجوما وتقتل أكثر من 11 ألف شخص
تعتبر جماعة بوكو حرام الإرهابية، من أكثر الجماعات خطراً في أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، ويدعى زعيمها باسم ” أبو بكر شيكاو ” ، وقد تأسست عام 2002.
وأوضح المركز العالمي لمواجهة الفكر المتطرف ” اعتدال ” ، أن أهداف هذه الجماعة تتمثل في بسط نفوذها في نيجيريا ومن ثم أفريقيا، وإنشاء دولة تزعم أنها إسلامية.
ونشر ” اعتدال ” تقويم الموت لبوكو حرام خلال الست سنوات الماضية، وجاء كالآتي:
1- في عام 2012، نفذت 148 هجوماً، قتل على إثرها 910 شخصاً.
2-في عام 2013، نفذت 108 هجوماً، قتل على إثرها 1008 شخصاً.
3-في عام 2014، نفذت 220 هجوماً، قتل على إثرها 2.425 شخصاً.
4-في عام 2015، نفذت 270 هجوماً، قتل على إثرها 6006 شخصاً.
5-في عام 2016، نفذت 36 هجوماً، قتل على إثرها 422 شخصاً.
6-في عام 2017، نفذت 108 هجوماً، قتل على إثرها 715 شخصاً.
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