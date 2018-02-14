في 6 سنوات.. بوكو حرام تنفذ 890 هجوما وتقتل أكثر من 11 ألف شخص

عادل الحربي(صدى):

تعتبر جماعة بوكو حرام الإرهابية، من أكثر الجماعات خطراً في أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، ويدعى زعيمها باسم ” أبو بكر شيكاو ” ، وقد تأسست عام 2002.

وأوضح المركز العالمي لمواجهة الفكر المتطرف ” اعتدال ” ، أن أهداف هذه الجماعة تتمثل في بسط نفوذها في نيجيريا ومن ثم أفريقيا، وإنشاء دولة تزعم أنها إسلامية.

ونشر ” اعتدال ” تقويم الموت لبوكو حرام خلال الست سنوات الماضية، وجاء كالآتي:

1- في عام 2012، نفذت 148 هجوماً، قتل على إثرها 910 شخصاً.

2-في عام 2013، نفذت 108 هجوماً، قتل على إثرها 1008 شخصاً.

3-في عام 2014، نفذت 220 هجوماً، قتل على إثرها 2.425 شخصاً.

4-في عام 2015، نفذت 270 هجوماً، قتل على إثرها 6006 شخصاً.

5-في عام 2016، نفذت 36 هجوماً، قتل على إثرها 422 شخصاً.

6-في عام 2017، نفذت 108 هجوماً، قتل على إثرها 715 شخصاً.