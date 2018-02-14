” الصحة ” توجه نصائح وتنبيهات للوقاية من موجة الغبار

علي القحطاني(صدى):

حذرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، من موجة الغبار والرياح السطحية التي تتعرض لها معظم مناطق المملكة؛ نظرًا لأضراره اللامتناهية حيث يحتوي على جسيمات صغيرة كحبوب اللقاح والميكروبات.

ووجهت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” مجموعة من النصائح للوقاية من موجة الغبار، لافته إلى أنه يجب إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، بالإضافة إلى الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.

كما نشرت عدة تنبيهات لمرضى الربو، والتي تتمثل في الحرص على حمل بخاخ الربو الإسعافي الموسع للسعب الهوائية، والالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة موافقة الدكتور، والتوجه إلى أقرب مركز طواريء في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.