ماسك الفراولة لبشرة صافية في الفلانتين

متابعات(صدى):

تستعد الكثير من الفتيات والسيدات للاحتفال بالفلانتين، ولا يقتصر هذا اليوم بالنسبة للفتيات على الهدايا واختيار مكان رومانسي فقط، لكن كل فتاة تريد أن تظهر بإطلالة مميزة ومختلفة لهذا اليوم، وتحاول كل فتاة أن تعتني بجمالها حتى تظهر بشكل مميز يساعدها على إبراز جمالها باستخدام مستحضرات التجميل بشكل بسيط وتحصل على الشكل الذي تريده.

ودائمًا ما تسعى الفتيات لترطيب البشرة والتخلص من البقع الداكنة وآثار الحبوب التي تؤثر على جمالهن بشكل سلبي وتترك بصمة تسرق من جمالهن، وتلجأ الفتيات في هذه المشكلة إلى استخدام مستحضرات التجميل التي تعمل على إخفاء عيوب البشرة بشكل مؤقت، لكن الحقيقة أن هذه الطريقة لا تعطى نتائج حقيقية لكنها مجرد حلول وقتية فقط.

ولذلك نصح خبراء التجميل بمجموعة من الوصفات الطبيعية التي يمكنك تجهيزها في المنزل في دقائق قليلة وبميزانية غي مكلفة وتحصلين من خلالها على نتيجة مبهرة تمنحك جمال وأناقة.

حيث كانت أبرز الوصفات ماسك الفراولة الذي يساعدك في القضاء على آثار الحبوب والتخلص من علامات الإجهاد ويمنحك بشرة رطبة وحيوية.

يتكون من :

4 ثمرات فراولة

قطرات من عصير الليمون

طريقة تحضير ووضع الماسك:

اهرسي الفراولة جيدًا وضيفي إليها قطرات من عصير الليمون وامزجيهم معًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

بعدها ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة، وأخيرًا اغسلي وجهك بالماء البارد وجففيه بمنشفة قطنية لتحصلي على نتيجة مميزة.