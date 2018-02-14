بعد إيقاف التراخيص.. انتهاء خطر المدينة الصناعية الأولى بالدمام

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، على عدم خطورة المدينة الصناعية الأولى حاليًا في محافظة الدمام، وذلك نتيجة انتقال المصانع التي كانت تمثل خطرًا كبيرًا إلى المدينة الصناعية الثانية، فضلَا عن انتقال أحدها إلى دولة خليجية.

كما قام أحد المصانع بتغيير نشاطه من صناعة البطاريات إلى صناعة الألواح الكهربائية، وتطبيق بعضها للاشتراطات البيئية، وذلك بعد إيقاف تجديد تراخيصها لمدة عامين.

وفي هذا السياق، أوضح محمد الشهري، مدير فرع بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية، أن فعاليات معرض وملتقى البيئة الصناعية الأول، تأتي استجابة نوعية لمتطلبات تطوير البيئة في المملكة، وذلك بما يواكب متطلبات رؤية المملكة 2030م.

بالإضافة لذلك، تسعى الفعاليات لتحقيق أهدافها الإستراتيجية في المجال البيئي، خاصةً في البيئة الصناعية التي ينبغي أن تكون نموذجًا في التعامل العلمي مع البيئة، وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بهذا المجال.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عتم عقده للإعلان عن تنظيم ملتقى ومعرض البيئة الصناعية الأول ” بيئي 1 ” ، والذي من المقرر إقامته في الفترة من 20- 22 فبراير، بمحافظة الخبر.