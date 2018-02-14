الأمم المتحدة: المصالحة في العراق يجب أن تتضمن المساءلة عن الجرائم

خالد الظفيري(صدى):

أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الأربعاء، إلى أنه سيتم إطلاق برامج إعادة الانتعاش في العراق؛ لتسريع عودة الحياة اليومية للمواطنين.

وأضاف ” غوتيريس” في كلمته خلال مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، أن الأمم المتحدة ستدفع لإعادة الإعمار في العراق خصوصًا في مجالي التعليم والتراث.

واستكمل: ” برامج إعادة الإعمار والتنمية في العراق يجب أن تكون مرتكزة على منع عودة الإرهاب والتطرف “.

وعلى جانب أخر أشار إلى أن المصالحة في العراق يجب أن تتضمن المساءلة عن الجرائم.