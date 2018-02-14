مواطن يصدم بنفوق أكثر من 20 رأسا من أغنامه

نايف السالم(صدى):

قال المواطن محمد العمري مالك الأغنام، من محافظة وادي الفرع جنوب منطقة المدينة المنورة، أنه صدم بنفوق أكثر من 20 رأسًا من الأغنام، بسبب تناولها أعلافًا مسممة.

وأضاف ” العمري ” أنه: ” بعد تناول الأغنام العلف من نوع ” ذرة ” أصبحت تنفق واحدة تلو الأخرى؛ مما دفعنى إلى تقديم شكوى لدى الجهات المعنية بمحافظة وادي الفرع؛ للكشف عن حالة الأغنام المتبقية وإيقاف محل الأعلاف المتسبب هذا التسمم.

كما باشرت الجهات المعنية في وادي الفرع، الحالة وأصدرت تقريرًا مفصلًا عنها وعن ملابساتها.