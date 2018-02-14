دي سوزا ومجرشي يعودا لتدريبات الأهلي الجماعية

نواف السالم(صدى):

شهد مران الأهلي، أمس الثلاثاء، مشاركة اللاعب البرازيلي ليوناردو دي سوزا، في الحصة التدريبية؛ عقب إنهاء جلساته العلاجية بنجاح؛ استعدادًا لمواجهة الفيحاء في إطار الجولة الـ22 من دوري المحترفين المقرر إقامتها الجمعة المقبل.

وفي السياق ذاته شارك عبد الله مجرشي في التدريبات الجماعية، بعد اجتيازه للعارض الصحي الذي أصابة الأيام الماضية.

ويواصل المهاجم السوري عمر السومة برنامجه التأهيلي، تحت إشراف أخصائي الإعداد البدني، بينما أجرى محمد آل فتيل عملية جراحية أمس في عظمة المرفق، والتي انتهت بنجاح.