فيلم Black Panther يثير ضجة بأرقامه القياسية قبل عرضه عالميا

نورة الشهري(صدى):

أثار فيلم ” Black Panther ” أحدث أفلام شركة مارفل للإنتاج السينمائي، ضجة واسعة بالأوساط السينمائية ، حيث حقق رقما قياسيا قبل طرحه في دور العرض العالمية؛ حيث أصبح أكثر فيلم تم التحدث عنه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” في 2018.

وينطلق الفيلم من قصة ” تشالا ” ملك وأكاندا الأفريقية، والذي يتولى مسئولية الحكم في المملكة، ويتحتم عليه الدفاع عن أرض بلاده من التمزق بفعل تدخلات اﻷعداء داخلها وخارجها، ويشارك في بطولته كل من النجوم شادويك بوسيمان ومايكل بي جوردون ولوبيتا نيونجو وداناي جوريرا ومارتن فريمان ودانييل كالويا وأنجيلا باسيت وفوريست وايتكر وأندي سركيس وغيرهم.