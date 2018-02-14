بالصور .. الفصوص الملونة موضة إكسسوارات ربيع 2018

أماني الغامدي(صدى):

يفضل الكثير من الفتيات ارتداء الإكسسوارات، ولكن مع اختلاف أذواقهم فمنهن من يحب ارتداء الإكسسوارات الرقيقة، ومنهم من يحب الإكسسوارات الضخمة، وبين هذا وذاك تظهر إكسسوارات موضة ربيع 2018 بالألوان الزاهية المبهجة، والتي ترضى كل الأذواق.

-الخاتم الكبير ذو الطوابق:

هذا لعشاق ارتداء الإكسسوارات الكبيرة، الواضحة، ذي الألوان الكثيرة، يمكنك أن ترتدي الخاتم الكبير الطويل الذي يغطى أكثر من عقلة إصبع واحدة، وبه الكثير من الفصوص الملونة بالألوان الزاهية، والتي تتماشى مع جميع ألوان ملابسك.

-الخاتم بفصوص ملونة:

الخاتم ذو الطوابق الرفيعة، والذي يكون نهاية كل طابق فص ملون بشكل مختلف ولون مختلف، أما المنطقة التي في الوسط فهي مفرغة على الجلد، وهذا النوع جديد ومختلف جداً عن بقية الخواتم.

-الأقراط الفلورال:

احرصي دائماً على شراء الأقراط الفلورال على شكل ورود والمزين فصوص لامعة، بينما يتوسطه فص كبير بلون من الألوان الزاهية والتي تعكس جمالك وتنير وجهك إلى جانب تتماشى مع ملابسك.

-الأقراط الكبيرة ذو طوابق:

إن كنت ترتدين الملابس السادة أو قاتمة اللون، فاحرصي على اختيار إكسسوارات ملونة وزاهية كي تعكس أناقتك، إما ارتداء القلائد الملونة أو الكبيرة، إما اختيار الأقراط الكبيرة الملونة بالفصوص.

-الخاتم الرفيع:

وإن كنت من عشاق الرقة، فيمكنك اختيار الخاتم ذو الطبقة الواحدة من الفصوص الملونة، ويمكنك أن تقومي بحيلة مختلفة، فقط احضري منه الكثير وارتديهم سوياً، فسوف يعطيك شكل مختلف.