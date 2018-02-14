” الخارجية الأمريكية ” : وجود قوات إيران بهذه الدول يشكل عدم استقرار لها
ناشد وزير الخارجية الأمريكي، إيران بسحب قواتها، من سوريا ولبنان واليمن والعراق؛ لأن وجودها في تلك البلدان، يشكل عاملاً لعدم الاستقرار.
وأوضح ” تيلرسون ” ، أن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا والعراق، حتى هزيمة تنظيم ” داعش ” ، وضمان عدم عودته مجدداً، قائلًا: ” الولايات المتحدة ستناقش مستقبل، وجود قواتها في العراق مع حكومة العبادي ” .
واستكمل: ” رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يُقر، أن بعض عناصر ” داعش ” ، لا يزالون يشكلون تهديداً للعراق، وسنبقى هناك، حتى نتأكد من أننا تخلصنا كلياً من هذه التهديدات ” .
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