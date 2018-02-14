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” الخارجية الأمريكية ” : وجود قوات إيران بهذه الدول يشكل عدم استقرار لها

” الخارجية الأمريكية ” : وجود قوات إيران بهذه الدول يشكل عدم استقرار لها
واشنطن(صدى):

ناشد وزير الخارجية الأمريكي، إيران بسحب قواتها، من سوريا ولبنان واليمن والعراق؛ لأن وجودها في تلك البلدان، يشكل عاملاً لعدم الاستقرار.

وأوضح ” تيلرسون ” ، أن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا والعراق، حتى هزيمة تنظيم ” داعش ” ، وضمان عدم عودته مجدداً، قائلًا: ” الولايات المتحدة ستناقش مستقبل، وجود قواتها في العراق مع حكومة العبادي ” .

واستكمل: ” رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يُقر، أن بعض عناصر ” داعش ” ، لا يزالون يشكلون تهديداً للعراق، وسنبقى هناك، حتى نتأكد من أننا تخلصنا كلياً من هذه التهديدات ” .


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