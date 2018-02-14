تحذير شديد اللهجة من الأمن العام لأصحاب الحسابات الوهمية على مواقع التواصل

عادل الحربي (صدى):

حذَّر الأمن العام، المواطنين والمقيمين من خطورة التعامل مع الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالباً الجميع بالإبلاغ عنها.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” من أخي المواطن .. أخي المقيم.. بناءً على ما لوحظ في الآونة الأخيرة من إنشاء حسابات وهمية على وسائل التواصل الإجتماعي تنتحل صفة وأسماء شخصيات اعتبارية أو رسمية هدفها الحصول على أموال أو معلومات فإن الأمن العام يحذر من هذه الحسابات والتعامل معها ويهيب بالجميع الإبلاغ عنها “.