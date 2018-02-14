القبض على 600 مخالف في جدة

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة محافظة جدة، أمس الثلاثاء، من إلقاء القبض على 600 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل في حي الرويس والجامعة، وذلك ضمن جهود حملة ” وطن بلا مخالف ” .

وذكرت الشرطة أن المقبوض عليهم: مقيم ” أريتري الجنسية ” يبلغ من العمر ٥٣ عامًا بحوزته ٢٤ قارورة مسكر خارجي من نوع بلاك في حي الرويس، كما قبضت على وافد مخالف لنظام الإقامة ” تشادي الجنسية ” يبلغ من العمر٢٩ عامًا بحوزته ٢٤ قارورة سعة ١.٥ لتر مملوءة بماده العرق المسكر بحي الجامعة.

وأشارت شرطة جدة إلى أنها ستواصل حملة الدهم على أماكن وجود المخالفين من أجل حملة ” وطن بلا مخالف ” ؛ محذرة المواطن والمقيم من إيواء أو نقل أو التستر على المخالفين حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة.