جراحة قلب مفتوح ناجحة تعيد النبض لقلب مواطن في نجران

راشد آل شريه(صدى):

نحج الأطباء في مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك خالد بنجران في إنقاذ حياة مريض في العقد الثامن يعاني من ذبحة صدرية وارتفاع في ضغط الدم.

وبينت صحة نجران، أن المريض حضر إلى طوارئ المستشفى وهو يعاني من تضيق وتكلس شديد في الشرايين وارتفاع في ضغط الدم والسكري وضعف في وظائف الكلى وتم على الفور نقله إلى مركز القلب وبعد اكتمال الإجراءات الطبية اللازمة تم إدخال المريض إلى غرف العمليات الرقمية الحديثة وأجريت له عملية قلب مفتوح ناجحة بفضل من الله.

وقد تمكن من خلالها الأطباء من زراعة ثلاثة شرايين وإعادة النبض للقلب من جديد وبعدها نقل المريض للعناية المركزة ومنها إلى غرف التنويم لتلقى الرعاية الصحية، وبعد استقرار حالته خرج المريض و هو يتمتع بصحة جيدة.

يذكر أن مستشفى الملك خالد بنجران هو المستشفى المرجعي للمنطقة، وقد أجرى خلال العام 2017 من خلال مركز القلب 32 عملية قلب مفتوح ناجحة، إضافة إلى إجراء أكثر من 1335 قسطرة علاجية واستكشافية، فيما استقبلت عيادات المركز أكثر من 12500 مراجع قدمت لهم الاستشارات العلاجية والوقائية.