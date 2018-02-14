رئيس ” أعمال ” يوقع مذكرة تعاون مع مكتب المحفز للاستشارات الإدارية

سعيد العجل(صدى):

وقع مكتب المحفز للاستشارات الادارية مذكرة تفاهم وتعاون مشترك ،يتم من خلالها تقديم ورش عمل عن ( التخطيط الاستراتيجي الشخصي ) لعدد 1000 من المستفدين، من جمعية أعمال برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه.

وقد قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية والمستشار مناحي بن محسن الهيضل الرئيس التنفيذي لمكتب المحفز ،بالتوقيع على مذكرة التفاهم .

وأكد المستشار مناحي الهيضل أن التوقيع يأتي في اطار دعم اهداف جمعية اعمال وتقديراً لما تبذله من خدمات مميزة للاسر المنتجة . واشار الهيضل إلى الدور الذي يقوم به مكتب المحفز في مجال المسئولية المجتمعية ،وتقديم العديد من البرامج الهادفة ،وذلك في اطار رسالته نحو الوطن وابنائه تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهما الله وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.