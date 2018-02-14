كوريا الجنوبية تتطلع للفوز بعقد إنشاء محطة للطاقة النووية في المملكة

عادل الحربي (صدى):

صرح وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي، بايك أون كيو، اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية تسعى لحشد القدرات في مختلف المجالات للفوز بعقد إنشاء محطة للطاقة النووية في المملكة.

وأوضح ” بايك ” في اجتماع لمناقشة مشاريع التعاون الاقتصادي مع المملكة والإمارات، أن زيارته المرتقبة إلى المملكة والإمارات تهدف إلى زيادة فرص الشركات الكورية الجنوبية في الفوز بعقد لإنشاء محطة نووية سعودية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات.

كما أنه من المحتمل أن تعلن المملكة القائمة الأولية للشركات صاحبة العروض المقبولة للفوز بعقد إقامة المحطة النووية خلال أبريل الماضي، في حين تعتزم إعلان اسم صاحب العرض الفائز بنهاية العام الحالي.

وجدير بالذكر، إنه يضم الفريق الكوري الجنوبي الذي يتطلع لاقتناص عقد المحطة النووية مسؤولي شركة كوريا للطاقة الكهرباء وشركة كوريا للطاقة المائية والنووية وشركات التشييد، في إطار المجلس الاستراتيجي لتصدير المحطات النووية.