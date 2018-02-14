” الخطوط القطرية ” تفضح أكاذيب الحمدين وتعترف بخسائرها

طلال الضوي(صدى):

اعترف الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر، اليوم الأربعاء، بالخسائر التي تكبدها الخطوط القطرية خلال العام الجاري 2018 جراء المقاطعة العربية لقطر في ظل دعمها للإرهاب المتواصل.

وأوضحت ” الباكر ” أن المقاطعة العربية أضرت بإيرادات الخطوط القطرية وأجبرتها على اتباع مسارات أطول عبر تركيا وإيران، ما أدى إلى رفع حجم التكاليف على الشركة الناتجة عن زيادة استهلاك الوقود وتكاليف صيانة الطائرات.

وجاءت اعترافات ” الباكر ” لتفضح أكاذيب تنظيم القطرين بشأن ارتفاع الاقتصاد القطري وعدم تأثره بالمقاطعة العربية للدوحة.