” الخطوط القطرية ” تفضح أكاذيب الحمدين وتعترف بخسائرها
اعترف الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر، اليوم الأربعاء، بالخسائر التي تكبدها الخطوط القطرية خلال العام الجاري 2018 جراء المقاطعة العربية لقطر في ظل دعمها للإرهاب المتواصل.
وأوضحت ” الباكر ” أن المقاطعة العربية أضرت بإيرادات الخطوط القطرية وأجبرتها على اتباع مسارات أطول عبر تركيا وإيران، ما أدى إلى رفع حجم التكاليف على الشركة الناتجة عن زيادة استهلاك الوقود وتكاليف صيانة الطائرات.
وجاءت اعترافات ” الباكر ” لتفضح أكاذيب تنظيم القطرين بشأن ارتفاع الاقتصاد القطري وعدم تأثره بالمقاطعة العربية للدوحة.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1229 ] نشر منذ 12 دقيقة
هههههههه لا دخل بالمقاطعة العربية بخسائر الخطوط القطرية نهائيا !! الشركة فى الاصل تحقق خسائر منذ العام 1996 بسبب التوسع الغير مدروس والمنافسة مع الشركات الامارتية ولكن لا تنشر بصفة رسمية ولا توجد بيانات مالية مدققة للخطوط القطرية من البداية طبقا للتصريحات التالية:
قالت الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء 30 يناير 2018 إن الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة وافقت على الإفصاح عن بيانات مالية تفصيلية في إطار ردها على إتهامات من شركات طيران أمريكية بأنها تتلقى دعما غير قانوني من حكومتها.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن قطر والولايات المتحدة فتحتا ”حوارا استراتيجيا“ لتهدئة مخاوف الناقلات الأمريكية من دعم حكومي غير عادل لثلاث شركات طيران خليجية رئيسية وهو ما يلحق ضررا بالقدرة التنافسية للشركات الأمريكية.
وأبلغ تيلرسون مؤتمرا صحفيا في واشنطن مع مسؤولين قطريين ”النتائج التي توصلنا إليها ستضمن بيئة لفرص متكافئة في سوق الطيران العالمية“.
ومن المتوقع أن تبدأ الخطوط القطرية نشر بياناتها المالية السنوية المدققة من طرف خارجي ومن المنتظر أن تنشر أولى البيانات على مدى العام المقبل2019 وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن من المتوقع أيضا أن تفصح الناقلة القطرية في غضون عامين من الان عن المعاملات الجديدة الكبيرة مع كيانات أخرى مملوكة للدولة.