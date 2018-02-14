المخاطر التي تواجهك في الثلث الأول من الحمل وكيفية الوقاية منها

متابعات(صدى):

تُعتبر الأشهر الـ 3 الأولى من الحمل هم أخطر فترة في الحمل، حيث تكون الأم عرضة للعديد من المخاطر، وفي هذا الوقت تكون عملية نمو الجنين في بدايتها، وتحديداً: الأعضاء، وملامح الوجه، والهيكل العظمي، والأطراف.

ومن السهل لأي عامل سلبي أن يؤثر على النمو مسبباً تشوهاً للجنين، حيث أن المخاطر التي سببها الجينات الوراثية أو شذوذ الكر وموسومات وقت الإخصاب لا يمكن التحكم فيها، لكن بعض المخاطر الأخرى يمكنك أخذ الاحتياطات لتفاديها.

و للوقاية من العيوب الخلقية يجب على الحامل تناول جرعة مقدارها 400 ميكروجرام من حمض الفوليك يومياً منذ بداية الحمل الإجهاض، حيث أكد الأطباء أن نسبة الإجهاض التلقائي في الأسابيع الـ 13 الأولى تبلغ 20 %، وتحدث نصف هذه الحالات بسبب شذوذ الكر وموسومات، وهو أمر لا يمكن تجنّبه.

أما حالات الإجهاض الأخرى فيرجع بعضها إلى مشاكل المشيمة، وهي أمور تتأثر بالتدخين وشرب الكحول والمخدرات.

يُعد الحمل خارج الرحم من المشاكل الشائعة نسبياً، ويحدث بنسبة حالة من بين كل 40 إلى 100 حمل، وأكثرها شيوعاً الحمل في قناة فالوب، أو في عنق الرحم، أو في المبيض.

و من أسباب هذه الحالة التهاب بطانة الرحم، ووجود التهابات في الحوض. ونظراً لأن الحمل خارج الرحم غير قابل للحياة ينبغي التدخل الجراحي على الفور لإنقاذ حياة الأم وتفادى النزيف.

العيوب الخلقية، تحدث هذه الحالة بين الأسبوع الـ 8 والـ 13 من الحمل، وترجع إلى الإصابة بفيروس، مثل الحصبة الألمانية، أو الجدري، أو داء المقوسات. كما قد تحدث العيوب الخلقية بشكل فوري، وتفيد تقارير مستشفى بنسلفانيا بأن نسبتها واحد من كل 33 حالة حمل.

كما تتضمن العيوب الخلقية تشوهات: العيون، والقلب، والأنبوب العصبي، وعدم وجود دماغ، أو عدم وجود أنسجة للمخ، وهي عيوب تبلغ نسبة حدوثها واحد من كل 1000 حالة حمل.

و للوقاية من هذه العيوب على الأم تناول مكملات حمض الفوليك (فيتامين ب9 أو الفولات) بجرعة مقدارها 400 ميكروجرام خلال الأشهر الـ 3 الأولى، وتحث التوصيات الطبية على تناول الفولات منذ التخطيط للحمل، والابتعاد عن التدخين ومصادر