3 أمور إن قام بها الرجل الشرقي يعتبرها انتقاصا للرجولة

نورة الشهري(صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الاجتماعية ، للأسف قد يختلط عند بعض الرجال مفهوم الرجولة، فيعتبرون أن التصرف بطريقة لبقة أو راقية أو ابراز شيء من الحنان يشكل انتقاصاً للرجولة لديهم. علماً أن الرومانسية والحنان الشديد لا يتعارض على الاطلاق مع مفهوم الرجولة. من هنا، إليكِ 3 أمور إن قام بها الرجل الشرقي يعتبرها انتقاصاً للرجولة.

فايسبوك

قد يعتبر بعض الرجال أن التعبير علناً عن مشاعرهم من خلال نشر تعليقات عن الحب أو صور مشتركة مع الحبيبة شكل من أشكال الضعف العاطفي وانتقاص للرجولة. إلا أن الأمر عكس ذلك، فمن الجميل، بين الحين والآخر، أن يُعبّر الرجل عن حبه لشريكته، فهذا من شأنه أن يعزز المشاعر بينهما ويشعل نار العلاقة العاطفية من جديد، بعيداً عن التعليقات المبتذلة أو الصور “الكليشيه”.

الدلال

للأسف، يعتبر الرجل الذي يقوم بتدليل شريكته ضعيف الشخصية، إلا ان الحقيقة مغايرة لذلك، فالتعبير عن المشاعر علناً وبشفافية مطلقة يتطلب شجاعة فائقة وبالتالي ليس انتقاصا من الرجولة أبداً.

وبالتالي محظوظة المرأة التي يقوم شريكها بتدليلها وارسال الهدايا لها دائما، لأن بذلك تعبير صادق عن مشاعره تجاهها والأهم من كل ذلك أنه لا يكترث بآراء الآخرين، ما يعني قوة شخصية.

التواصل

من الضروري جداً اعتماد أسلوب الصراحة والشفافية والتواصل الدائم في العلاقة العاطفية مع الشريك لأن من شأن ذلك توطيد العلاقة بين الشريكين الى اقصى الدرجات.

وبالتالي التواصل واستشارة الحبيبة قبل الاقدام على أي خطوة أو وضع أي مخطط مشترك ليس انتقاصا من رجولة الرجل ابدا، بل هو وسيلة قوية لتعزيز عامل الثقة بين الثنائي وانجاح العلاقة العاطفية.