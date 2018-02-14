قرقاش: مبادرة الكويت لإعادة إعمار العراق رائدة

خالد الظفيري(صدى):

أشاد وزير الشؤون الخارجية للإمارات، اليوم الأربعاء، بمبادرة الكويت؛ لإعادة إعمار العراق، بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

وقال ” قرقاش ” إن مبادرة الكويت لإعادة إعمار العراق، رائدة تقودها كويت الخير، مضيفًا : ” مصلحتنا المشتركة في عراق عربي مستقر ومزدهر “.

وتابع: ” وتتفق رؤية الإمارات مع كلمة صاحب السمو أمير الكويت من أن إستقرار العراق جزء من إستقرار المنطقة، ويشهد سجل الإمارات على توجه إستراتيجي يرى في إستقرار وإزدهار العراق مكسب عربي وإقليمي “.