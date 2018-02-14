العدل: نتيح الأنظمة العدلية ولوائحها التنفيذية عبر الموقع الإلكتروني

نايف السالم(صدى):

قالت وزارة العدل، إنها تتيح مجموعة من الأنظمة العدلية ولوائحها التنفيذية بعد تحديثها، بالإضافة إلى إدراج التعديلات التي أضيفت إليها، عبر بوابتها الإلكترونية، وهي في شكل رقمي لسهولة تصفحها والبحث فيها.

وذكرت الوزارة أن الأنظمة هي: القضاء، المرافعات الشرعية، مكافحة غسل الأموال، الإجراءات الجزائية، التنفيذ، تركيز مسؤوليات القضاء، مركز المصالحة، المحاماة، التمويل العقاري، التحكيم، وغيرها.

ويمكن البحث عنها والإطلاع عليها عبر الرابط هنا .