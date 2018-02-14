تعليق سهم ” عذيب للاتصالات ” لمدة يومي عمل

حمود العنزي(صدى):

علقت هيئة السوق المالية ” تداول ” ، اليوم الأربعاء، سهم شركة ” اتحاد عذيب للاتصالات ” لمدة يومي عمل، على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول غد الخميس الموافق 15 فبراير 2018.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 7.73 ريال عقب تحفيض رأس مال الشركة، لافته إلى أنه تم تعليق سهم الشركة حتى تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم الشركة في محافظ المساهمين الاستثمارية.

ووافقت الجمعية العامة لشركة اتحاد عذيب للاتصالات على تخفيض رأس مال الشركة من 630 مليون ريال إلى 472.5 مليون ريال وبنسبة 25%؛ لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة ما يعادل 316.7 مليون ريال وبنسبة 50.27% في 31 ديسمبر 2017، والناتجة عن انخفاض الإيرادات وارتفاع تكاليف الربط البينـي، بالإضافة إلى تأخر صدور الموافقة على المقابل المالي للرخصة الموحدة.