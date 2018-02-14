” الهلال الأحمر ” ينشر إرشادات للوقاية من الغبار

عادل الحربي(صدى):

نشر الهلال الأحمر، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، بعض الإرشادات العامة؛ للوقاية من الغبار.

– احرص على استخدام الكمامة، قبل الخروج لأي مكان.

– استعمال بخاخ الربو، في حال صرفه من قبل الطبيب المختص.

– لا تقم بصرف الأدوية، من تلقاء نفسك أو شرائها من الصيدلية، دون الرجوع إلى الطبيب.

– سرعة إغلاق النوافذ والأبواب؛ لتجنب انتشار الغبار داخل المنزل.

– الذهاب إلى الطوارئ في الأحوال التالية:

1- الأعراض الشديدة أو المستمرة مثل: ” أزيز الصدر مع الكتمة – ضيق التنفس – آلام الصدر ” .

2- عدم الاستجابة لموسعات الشعب الهوائية.

3- تفاقم الأعراض وعدم القدرة، على التنفس أو الكلام.

4- انقباض الصدر والنهجان، والشعور بالإعياء والكتمة وزيادة معدل التنفس وضربات القلب.

5- تغير اللون إلى الأزرق في الأطراف، وتدهور الحالة العامة، وفقدان الوعي في الحالات المتأخرة.

ومن الجدير بالذكر، أن المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة الرياض، قد ناشد صباح اليوم الأربعاء، أصحاب الأمراض التنفسية والصدرية، البقاء في منازلهم حتى انتهاء موجة الغبار.