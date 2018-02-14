600 ألف طالب يتغيبون عن الامتحانات لسبب صادم

نيودلهي(صدى):

أدى تشديد الرقابة على لجان الامتحانات في الهند، إلى تغيب ما يزيد عن 10% من الطلاب المسجلين عن الامتحانات، أي أكثر من 600 ألف طالب هندي، في أكبر الولايات الهندس ” أتر برديش “.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن الطلاب المتغيبين عن الامتحانات كانوا في المرحلة قبل الالتحاق بالجامعة، حيث استطاعت الحكومة وقف عمليات الغش المصاحبة لهذه الامتحانات في السنوات السابقة.

يذكر أن الحكومة الهندية، كانت قد اعتمدت إستراتيجية لوقف أعمال الغش، عن طريق وضع كاميرات مراقبة في المدارس ومراكز الاختبار، وكذلك نشرت قوى من الشرطة لمنعها، بعد تزيدها بشكل كبير جداً السنوات الماضية.