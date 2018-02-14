10 أسئلة مهمة للمقبلين على الخطوبة

أماني الغامدي(صدى):

يفكر معظم الأشخاص في الارتباط خاصة في مثل هذه الأجواء، حيث عيد الحب والكثير من الرجال سيعمدون لانتهاز الفرصة في هذه المناسبة للتقدم بطلب الزواج ممن يحبون.

لكن يجب قبل الإقبال علي خطوة مصيرية مثل هذه التأني والتفكير ، لأن هذا يعد أمراً ضرورياً وهاماً لعدم الوقوع في فخ الاختيار الخاطئ لشريك الحياة، لذبك أوصي أخصائي علم النفس بمجموعة من الأسئلة التي يجب طرحها قبل الخطوبة وهي :

هل ترغب بإنجاب الأطفال؟

يفضل الكثير من الأشخاص عدم الإنجاب مؤقتاً أو بشكل نهائي، لذا لا بد من أن تتفق مع من تحب على هذه النقطة قبل أن تفاجأ بعدم رغبة شريكك المستقبلي بالإنجاب، والمشاكل التي ستترتب على هذا الأمر بينكما.

ما هي التغيرات التي ستطرأ على حياتك بعد الزواج؟

لا بد من أن تتعرف على التغيرات التي ستطرأ على حياتك بعد الزواج، إذ أن هنالك الكثير من الأشياء التي ستغير حياتك بشكل جذري بعد الارتباط الذي يتطلب الالتزام والعمل الدءوب والجاد.

كيف ستتعامل مع عائلة شريك الحياة؟

من الضروري أن يعرف المرء طبيعة عائلة شريك الحياة، وكيفية التعامل السليم معهم بهدف تفادي وتجنب أي مشاكل قد تنشأ نتيجة تدخلهم في حياته الزوجية.

هل تدين بأي أموال للآخرين؟

قبل الإقدام على خطوة هامة مثل الزواج، لا بد من أن تدرس إمكانياتك المادية جيداً، وأن تتخلص من كافة ديونك قبل اتخاذ أي خطوة جدية في حياتك، فالزواج عادة ما يكون له تكاليف مادية كثيرة.

هل لديك اختلافات فكرية أو دينية مع الشريك المستقبلي؟

من الضروري أن يكون هنالك توافق في الأفكار بين الرجل وزوجته، وأي نقطة خلاف في الأفكار أو الدين قد لا يصب في مصلحة الطرفين، ويكون عاملاً هداماً في علاقتهما.

هل ترغب بزفاف ضخم؟

حاول أن تحدد نوعية زفافك حسب رغبتك وإمكانياتك، وتجنب القبول بإقامة زفاف كبير إن كنت لا ترغب بذلك أو إن كانت ميزانيتك لا تسمح بذلك.

هل تعرف معنى الشراكة؟

ينبغي على المرء أن يعرف المعنى الحقيقي للشراكة قبل الإقدام على الزواج، لأن الزواج عادة ما يتطلب التزاماً كبيراً بالطرف الآخر واعتباره شريكاً حقيقياً له.

هل تعرف معنى الإخلاص؟

بما أن الزواج علاقة تتطلب الإخلاص والالتزام، لا بد من أن تعرف مدى استعدادك للالتزام والإخلاص لشريك حياتك، وأن تقطع عهداً على نفسك بعدم خيانته مهما كان السبب.

هل تجيد حل المشاكل؟

بما أن العلاقة الزوجية تمر بالعديد من المشاكل والخلافات بين الفينة والأخرى، فلا بد من أن يكون الطرفان على قدر كبير من التعقل لحل هذه المشاكل، وأن يمتلكا القدرة على التعامل بحكمة مع كل طارئ قد يعكر صفو حياتهما.

1هل أنت قادر على تكوين أسرة؟

في الكثير من الأحيان يظن البعض بأن تكوين أسرة، أمر في غاية السهولة، إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ، فبناء أسرة سليمة ومعافاة يتطلب الجهود المضنية، والحكمة والحنكة، إضافة إلى الثقافة اللازمة لتنشئة الأولاد بطريقة صحيحة.