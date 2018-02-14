صور جدة برفقة حفيدتها تخطف الأنظار بجمالها وأناقتها

لندن(صدى):

خطفت سيدة بريطانية تٌدعى ” كاري هيلتون ” الأنظار إليها لجمالها ، وظهورها بكامل أناقتها رغم أنها جدة .

وتصدرت كاري عناوين الأخبار البريطانية عقب نشر صور لها برفقة حفيدتها ، وظهورها وكأنها شقيقتها الكبرى وليست جدة ، والطريف أن كاري تلقت العديد من عروض الزواج من مختلف البلدان .

يٌشار إلى أن كاري حاصلة على الحزام الأسود في لعبة الكيك بوكس ، وتنفق أكثر من 13 ألف جنيه غسترليني على منتجات التجميل العلاجية ، ويبلغ عمرها 35 عاماً ، وأصبحت جده في هذا السن الصغير لانجاب ابنتها طفلة وهي بعمر الـ 17 عام .