صور جدة برفقة حفيدتها تخطف الأنظار بجمالها وأناقتها
خطفت سيدة بريطانية تٌدعى ” كاري هيلتون ” الأنظار إليها لجمالها ، وظهورها بكامل أناقتها رغم أنها جدة .
وتصدرت كاري عناوين الأخبار البريطانية عقب نشر صور لها برفقة حفيدتها ، وظهورها وكأنها شقيقتها الكبرى وليست جدة ، والطريف أن كاري تلقت العديد من عروض الزواج من مختلف البلدان .
يٌشار إلى أن كاري حاصلة على الحزام الأسود في لعبة الكيك بوكس ، وتنفق أكثر من 13 ألف جنيه غسترليني على منتجات التجميل العلاجية ، ويبلغ عمرها 35 عاماً ، وأصبحت جده في هذا السن الصغير لانجاب ابنتها طفلة وهي بعمر الـ 17 عام .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2464 ] نشر منذ 46 دقيقة
ليست المشكله في الجد او الجده -المشكله في الظروف المحيطه الراحه والتعب الحزن والفرح-الهم والغم وغير ذلك من الظروف التي لها تاثير على البشره والصحه وذلك بعد اذن الله سبحانه- ولو كان للاسنان دور في بعضها مثل الراحه والاكل والنوم وعدم المشي وووو-وفي الخلاصه الله المستعان-
khalid[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 36 دقيقة
لا تشي هم وعش بسعادة