حقيقة ” المسحوق الأبيض ” المرسل لمكتب ” أوباما “

واشنطن(صدى):

أوضحت أحد المصادر، أن التحقيق التمهيدي، يدل على أن المسحوق في المغلف، الذي أرسله مجهولون إلى مكتب الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، في واشنطن، هو مسحوق خاص بالأطفال.

وذكرت أن المغلف تم إرساله، من ” هونغ كونغ ” ، ولا يكتب عليه عنوان المرسل، ملفتة الانتباه إلى أنه لم يتضرر أحد، أثناء الحادث، كما قالت إن ” أوباما ” يستأجر مكتبًا في مبنى الصندوق العالمي للطبيعة.

ومن الجدير بالذكر، أن وسائل الإعلام أفادت، أن ” فانيسا ترامب ” زوجة ابن الرئيس ” ترامب ” ، نُقلت إلى المستشفى بعد أن فتحت ” مغلفا مع المسحوق الأبيض ” ، وصرحت شرطة نيويورك فيما بعد بأن محتويات المغلف لا تشكل أي خطر.