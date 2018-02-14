أمير الشرقية: مشروع وسط العوامية سينتهي خلال عام

نايف السالم(صدى):

صرَّح سمو الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، بأن مشروع وسط العوامية سيتم الانتهاء منه خلال عام، مؤكداً أنه سيغير وجه المنطقة الشرقية عامة وبلدة العوامية خاصة.

من جانبه، أعلن المهندس فهد الجبير، أمين المنطقة الشرقية، عن مراعاة 3 مميزات في المشروع، وهي: العناصر المعمارية، والعيون التي كانت موجودة كعناصر أساسية، وكذلك هوية المباني.

وتتضمن المميزات المعمارية للمشروع، الأبراج، وإعادة العيون التاريخية، والمحافظة على الهوية.

يذكر أن أمير المنطقة، كان قد وضع حجر أساس المشروع أمس الثلاثاء.