فتاة أسترالية ترفض القيود و تتغذى على أوراق الشجر

كانبرا(صدى):

انتقلت فتاة أسترالية للعيش في أدغال أمريكا الجنوبية، لتتحول حياتها إلى فتاة تقتات على النباتات والأعشاب وأوراق الأشجار.

وتحكي لنا لمحة مختصرة عن حياتها الجديدة، حيث قالت ” فري لي ” التي لقبت نفسها بفتاة الموز، بإنها وفرت آلاف الدولارات عبر الاعتماد على موارد الطبيعة وتخليها عن كثير من العادات التي كانت تكلف مبالغ باهظة.

حيث تعيش هذه المرأة التي تبلغ من العمر 37 عاماً، في كوخ صغير في أحد الأدغال في أمريكا الجنوبية مع صديق لها و يقومان بزراعة الفاكهة أمام الكوخ بنفسيهما.

كما أنها استطاعت التخلي عن استخدام جميع مستحضرات وأدوات التجميل، مثل الماكياج والشامبو، إضافة إلى أنها أقلعت عن التخلص من الشعر الزائد في جميع أنحاء جسمها.

وأكدت أنها بهذه الطريقة الجديدة وفرت ما يصل إلى 4000 دولار أمريكي عبر امتناعها عن الماكياج فقط خلال عام واحد.

و الجدير بالذكر بأن فري لي تستحم بمياه الأمطار، وتشرب من مياه الجداول والينابيع الطبيعية، وتقتات على الخضار وأوراق الأشجار والفاكهة، كما أنها هي من أطلقت على نفسها اسم ” فري لي” وذلك لأنها تحب التخلص من أي شيء يقيدها، وتحب الشعور بالحرية، لذلك تمضي معظم وقتها بملابس قليلة.