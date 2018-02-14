وزير التعليم اليمني يكشف جرائم الحوثي في حق الأطفال

فهمي محمد(صدى):

في ظل مواصلة مليشيات الحوثي الإيرانية لانتهاكاتها في حق الشعب اليمني، وجه وزير التربية والتعليم اليمني عبد الله لملس أصابع الاتهام إلى المليشيا الإرهابية بفرض تجنيد إجباري على المدارس.

وأشار إلى أن المليشيا الإرهابية تعمل بكل طاقتها لنشر أفكارها الطائفية في المدارس، وتخصيص حصص لذلك، موضحًا أن الحوثيين استنفدوا كل قواهم العسكرية، ولجأوا إلى المدارس لتعويض خسائرهم في الأرواح بالتجنيد الإجباري للطلاب.

وقال: ” الحوثيون يأخذون الطلاب من الفصول الدراسية إلى مراكز التدريب العسكرية، ويفرضون حصة مدرسية أسبوعياً للهجوم على الشعب اليمني ودول التحالف العربي في محاولة لزرع الكراهية ضد الأشقاء العرب تنفيذاً للمشروع الإيراني الهادف إلى زعزعة أمن المنطقة ونشر الإرهاب “.

وأضاف أن مليشيا إيران أجرت تعديل على المناهج الدراسية من الصف الأول وحتى الخامس؛ لنشر الأفكار الضالة وبث بذور الطائفية في صغار السن، متابعًا: ” الحكومة الشرعية منعت توزيع تلك المناهج في المناطق المحررة، وأعادت طباعة المناهج التي كانت مقررة قبل الانقلاب”.