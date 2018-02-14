الحصيني ينصح بعدم زيارة الجنادرية اليوم وغدا

علي القحطاني (صدى):

توقع الباحث في شؤون الطقس والمناخ، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مدينة الرياض، اليوم الأربعاء، فتصيح درجة الحرارة 29 درجة مئوية.

وأوضح ” الحصيني ” خلال زيارته أمس الثلاثاء، لجناح وزارة اللشؤون الإسلامية بمهرجان الجنادرية، أن هذا الانخفاض يرافقه غبار متوقع من خفيف إلى متوسط، ويترسب تدريجياً مع بقاء عوالق ترابية.

ونصح من لديه حساسية الصدر والربو بعدم الذهاب إلى الجنادرية يومي الأربعاء والخميس، مشيراً إلى أن هناك توقعات بحالة ماطرة على مدينة الرياض الأسبوع القادم.