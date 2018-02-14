بعد فقدانها 3 أعضاء داخلية.. 300 ألف ريال تعويض لمقيمة سودانية بمكة

عادل الحربي (صدى):

أصدرت الهيئة الصحية الشرعية الأساسية التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، حكمًا على طبيبًا وطبيبة بدفع 300 ألف ريال؛ كتعويض لمقيمة سودانية نظير فقدانها 3 من أعضائها الداخلية بسبب أخطائهما الطبية.

وألزمت محكمة التنفيذ بجدة الطبيبين بدفع المبلغ المذكور، وذلك بعد تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية، بعد رفض التظلم المقدم تجاه قرار الهيئة بالإدانة وتحديد المتسبب في الخطأ الطبي مع إلزامه بسداد ما ترتب على هذا الخطأ.

وتهرب الطبيبين عن دفع المبلغ للمقيمة؛ مما دفع المحكمة إلى إيقاف الخدمات الحكومية لهما كما أصدرت قرارًا بمنعهما من السفر ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهما وإيقاف حساباتهما البنكية ومستحقاتهما لدى الجهات الحكومية بمقدار المبلغ المطالبين به لطالبة التنفيذ والذي يقدر بـ300 ألف ريال، إلى حين دفع المبلغ.

وجدير بالذكر، أنه أجرت السيدة السودانية عملية في أحد المستشفيات الخاصة سببت لها أضرارًا على الكلية والحالب والرحم نتيجة بعض الأخطاء التي ارتكبها الطاقم الطبي خلال العملية، لترفع شكوى إلى الهيئة الصحية الشرعية ويثبت ارتكاب أخطاء طبية تخالف السلوك المهني السليم مما عرَّض المريضة لأضرار جسيمة.