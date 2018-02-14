93 ألف مستفيد من الصندوق العقاري خلال 11 شهرا.. و5 برامج إضافية للمساعدة

عادل الحربي (صدى):

أعلن صندوق التنمية العقاري، عن قائمة من البرامج التي يقدمها الصندوق إلى المواطنين بدعم ملحوظ؛ لمساعدتهم وتسهيل الحصول على عقارات.

وأوضح الصندوق أن البرامج تتمثل في ” التمويل الإضافي ” وهو نقل طلب القرض إلى مبنى مكتمل، و ” برنامج ضامن ” وهو عبارة عن طلب القرض إلى مبنى مكتمل بنظام الضامن، بالإضافة إلى نظام ” القرض المعجل ” الذي يتم تمويله من البنك التجاري أو أي شركة تمويل عقاري لمن هم ضمن قائمة الانتظار، ويرغبون في الحصول على قرض لشراء وحدة سكنية.

وتشتمل القائمة على برنامج ” التمويل لمبنى تحت الإنشاء ” والذي يتمثل في نقل طلب القرض إلى مبنى تحت الإنشاء، وأن يكون صاحب الطلب قد صدرت له الموافقة، كما يقدم الصندوق برنامج المبنى المكتمل، والذي يتمثل في وهو نقل طلب القرض إلى مبنى مكتمل بنظام الشراء.

كما أشار إلى أن أكثر من 93 ألف مواطن يستفيد من برنامج التمويل المدعوم الذي يتكفل بأرباح التمويل للمواطنين، خلال 11 شهرًا، لافتًا إلى أن 85% من المستفيدين سيحصلون على تمويل بهامش ربح 0%.

وأوضح الصندوق أن برنامج التمويل يتكفل بأرباح التمويل بنسبة 100% للمواطن الذي يقل دخله عن 14 ألف ريال، وفي حال زيادة الدخل عن هذا المبلغ فإن البرنامج يتكفل نسبة الدعم من 35% وحتى 100%.