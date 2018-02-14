لينا شماميان تطير لتونس لإحياء أولى حفلاتها بعد غياب 6 شهور

أماني الغامدي(صدى):

تطير المطربة السورية ذات الأصول الأرمينية ” لينا شماميان ” إلى تونس، لتطل من جديد على خشبة المسرح الوطني بالعاصمة التونسية لإحياء أولى حفلاتها الغنائية للسنة الجديدة، في السابعة والنصف مساء الخميس 22 فبراير.

وذلك بعد غياب استمر أكثر من 6 أشهر عن آخر حفلاتها في مهرجان قرطاج الدولي التونسي بأغسطس الماضي، كما تشارك كضيفة شرف في فعاليات النسخة الثانية من احتفالية ” عرس الطبوع ” بمشاركة الأوركسترا الوطنية بقيادة المايسترو محمد الأسود، وتشارك المسرح مع الفنان التونسي زياد غرسا.

وجاءت هذه الزيارة الخاطفة كأول بشائر انطلاقة المطربة بعد النجاح الجماهيري الذي حققته العام الماضي بأكثر من 12 حفلة مختلفة حول العالم، بين ألمانيا وبريطانيا وتونس ختامًا بأولى حفلاتها الغنائية بالكويت في ديسمبر الماضي، حيث أمتعت جمهورها بأغنيات ألبوماتها “هالأسمر اللون” و ” شامات ” و” غزل البنات ” و ” لونان “.