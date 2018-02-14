غرفة الرياض تستعد لإطلاق حملة لتأهل الشباب في 12 نشاط تجاريا

علي القحطاني(صدى):

تستعد غرفة الرياض لإطلاق حملة تستهدف تدريب وتأهيل الشباب والفتيات للعمل في الأنشطة التي أعلنت وزارة العمل قصر العمل في منافذ بيعها على السعوديين وشملت 12 نشاط، ابتداء من غرة شهر محرم القادم .

وبين نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة منصور بن عبدالله الشثري، أن حملة التدريب والتوظيف ستكون بالشراكة مع العديد من الشركات الوطنية في الأنشطة المستهدفة بالتوطين وتتضمن إقامة دورات تدريبية وتأهيلية لطالبي العمل، بمحتوى تدريبي شامل لمتطلبات شغل تلك الوظائف .

وأشار الى ان الغرفة شكلت فريقا لهذا الغرض عقد عدة اجتماعات مع العديد من الشركات بهدف التعاون لإعداد الحقائب التدريبية في مختلف الأنشطة حيث سيتولى مركز التدريب في غرفة الرياض تنظيم دورات التدريب لطالبي العمل، اذ سيتم التدريب والتأهيل على مرحلتين الاولى للمهارات العامة والثانية للمهارات المتخصصة بالنشاط .

ودعا الشثري المنشأة للتواصل مع غرفة الرياض للاشتراك في حملات التدريب والتوظيف لطالبي العمل والاستفادة من الخدمات المجانية التي يقدمها مركز التدريب والتوظيف بالغرفة وللاستعداد لتطبيق قرار التوطين في الموعد المحدد .

يذكر ان هذه الحملة التي تتبناها غرفة الرياض تعد الأولى من نوعها وتأتي مواكبة لقرار توطين 12 نشاطاً سيتم قصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بدءاً من العام الهجري القادم ، وتشمل منافذ بيع السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة (رجالية و نسائية)، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية .

كما سيتم تطبيق التوطين في منافذ بيع محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والساعات، والنظارات بحلول الأول من ربيع الأول 1440هـ، فيما سيتم في شهر جمادى الأولى توطين منافذ بيع محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد البناء والإعمار، وقطع غيار السيارات، والسجاد ، والحلويات.