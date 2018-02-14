” العمل ” تنفذ أكثر من 90 ألف زيارة تفتيشية ضمن حملة ” وطن بلا مخالف “

عادل الحربي (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن الفرق التفتيشية التابعة للوزارة نفّذت 90070 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ضمن حملة ” وطن بلا مخالف “.

وأشار أباالخيل، إلى أن الجولات التفتيشية والتي بدأت منذ شهر صفر الماضي أسفرت عن ضبط مجموعة كبيرة من المخالفات، شملت عدة قطاعات لضبط المخالفين لنظام العمل والإقامة، لافتًا إلى أن الحملة تهدف إلى تطبيق أنظمة الوزارة وحماية أصحاب الحقوق، وتهيئة سوق العمل لجذب الكوادر البشرية الوطنية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يضمن تحقيق رؤية المملكة 2030.

ودعا المتحدث الرسمي عملاء الوزارة بالتعاون معها والإبلاغ عن المخالفات، من خلال التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق ” معًا للرصد ” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.