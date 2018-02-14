بالفيديو.. سما المصري تنتقد تصرفات ريهام سعيد

نورة الشهري (صدى):

انتقدت الفنانة سما المصري ، الإعلامية ريهام سعيد موجهه لها رسالة عبر مداخلة هاتفية لبرنامج ” مع منال أغا ” ، بعد واقعة القبض على معدة برنامجها ” صبايا الخير ” وقالت سما ” ارجعي يا ريهام واثبتي براءتك وبراءة الفتاة المحبوسة ” .

وتابعت سما ” هل هناك إعلامية تدخل شقة دعارة وتصور البنات بتوع الدعارة؟ ” .

وأضافت ، ريهام سعيد عملت ده وصورت بعض الفتيات أثناء القبض عليهم في شقة دعارة، برنامج ريهام سعيد اسمه صبايا الخير لكنها بتجيب نماذج سيئة معندهاش نموذج جيد، خلاص بقى كل سيدات مصر يا أم داعرة أو لبسها عفريت أو بتخون جوزها .

واستطردت سما قائلة ، ريهام سعيد تقدم برنامج خير علما بأنها مش بتعمله من جيبها، وإيه شعورها لو شافت واحدة من أقاربها في شقة دعارة، ده ربنا بيستر لكن ريهام بتفضح الزاني والزانية .