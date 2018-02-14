” الشؤون البلدية ” : طرح المشروعات للخصخصة سيبدأ العام الجاري

حمود العنزي(صدى):

صرحت وزارة الشئون البلدية والقروية، بأن طرح المشروعات للخصخصة، سيبدأ العام الميلادي الجاري، بمشروع لإدارة مواقف السيارات، كما سيتم طرح عدد من المشروعات بحلول 2019.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن القطاع البلدي، يتكون من 16 أمانة و269 بلدية، وحتى تتم الاستفادة من خبرات وقدرات الأمانة في العمل، كمنظومة واحدة، حيث تم تصميم نموذج؛ لإدارة هذه المبادرة بحيث يتم اختيار إحدى الأمانات؛ لتكون قائد للمبادرة، حيث تتولى عملية التطبيق الأولى، وبعد ذلك يتم تعميم تطبيق المبادرة على بقية الأمانات.

ومن الجدير بالذكر، أنه من المخطط أن يتم طرح المشروع، من قبل أمانة منطقة ” الرياض ” ، ” القائد لهذه المبادرة ” ، خلال العام الجاري؛ ليتم تعميمه على بقية الأمانات على مستوى المملكة، كما أنه هناك العديد من المبادرات في مجال خصخصة الخدمات البلدية، جاري العمل عليها، وهى من مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.