نصر الحريري: مليشيا الحرس الثوري بسوريا تعرقل حل الأزمة

دمشق(صدى):

أكد نصر الحريري، رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لوضع حل للتدخل الإيراني في سوريا، مشيراً إلى وجود 85 ألف مقاتل يعملون تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني في سوريا فقط.

وأوضح أنه لا يمكن الوصول إلى حل سياسي قبل خروج تلك المليشيا من البلاد، وإقرار المجتمع الدولي بأنها إرهابية ويجب اتخاذ كافة الإجراءات ضدها.

وأعلن عن أجندة المعارضة لإنهاء النزاع العسكري والتطبيق الحل السياسي، مشيراً إلى أنها تتخذ مبدأ الوصول إلى مرحلة انتقالية مدتها 17 شهراً كنقطة انطلاق لها، ومن ثم تذهب إلى هيئة حكم كاملة الصلاحية لتأسيس نظام الدستوري للبلاد.

وأوضح أنه سيتم إقرار دستور عبر الاستفتاء العام، قبل انتخابات برلمانية ورئاسية، مؤكداً أن المرحلة الانتقالية ستنتهي عند هذه الخطوة.