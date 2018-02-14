أسمن عارضة تثير الجدل في أسبوع نيويورك للموضة

نيويورك(صدى):

أصبحت مهنة عارضة الأزياء لا تعتمد فقط على الرشيقات اللواتي يتمتعن بمقاييس جسدية معينة، حيث حطمت هذه القاعدة عارضة بريطانية، أثبتت أن البدينات يمكن أن يكون لهن نصيب في هذه المهنة، من خلال مشاركتها في أسبوع نيويورك للموضة.

وتعتبر تيس هوليداي من أبرز عارضات الأزياء البدينات، وتصدرت عناوين الأخبار مرات عديدة، ليس بسبب مظهرها فحسب، بل بسبب آرائها المتعلقة بنظرتها إلى جسدها وحياتها كامرأة وأم.

كما قالت بخصوص مشاركتها في أسبوع نيويورك للأزياء إنها تشاهد عادة الكثير من عارضات الأزياء ذوات الأوزان الزائدة خلال العروض. فالناس يفعلون دائماً ما اعتادوا على فعله بنفس الطريقة.

كما فسرت هوليداي غياب النساء البدينات عن عروض وأحداث الأزياء العالمية، بأن معظم الشركات، لا تنتج ملابس للنساء اللواتي يزيد قياسهن عن 12.