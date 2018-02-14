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استمرار موجة الغبار على مناطق المملكة مع انخفاض في درجات الحرارة

استمرار موجة الغبار على مناطق المملكة مع انخفاض في درجات الحرارة
عادل الحربي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد حسين القحطاني، اليوم الأربعاء، استمرار تأثير موجة الغبار على مناطق المملكة خاصة الرياض والشرقية حتى مساء اليوم.

وأوضح ” القحطاني ” أن أجواء المملكة تشهد غدًا استقرارًا نسبيًا مع انخفاض كبير في درجات الحرارة على مجمل المناطق، خاصة وسط وشرق المملكة مصحوبًا برياح مثيرة للأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية لأقل من 2 كم.

كما أشار إلى أن الهيئة تنسق مع جميع الجهات المختصة وتمرر إليهم المعلومات بشكل مفصل ومستمر؛ لمتابعة الحالة الجوية باستمرار وتحذير المواطنين والمقيمين.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8581 ] نشر منذ 8 دقائق

(( اللهم إني أسألك خيرها وخير مافيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ))

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