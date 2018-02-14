استمرار موجة الغبار على مناطق المملكة مع انخفاض في درجات الحرارة
أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد حسين القحطاني، اليوم الأربعاء، استمرار تأثير موجة الغبار على مناطق المملكة خاصة الرياض والشرقية حتى مساء اليوم.
وأوضح ” القحطاني ” أن أجواء المملكة تشهد غدًا استقرارًا نسبيًا مع انخفاض كبير في درجات الحرارة على مجمل المناطق، خاصة وسط وشرق المملكة مصحوبًا برياح مثيرة للأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية لأقل من 2 كم.
كما أشار إلى أن الهيئة تنسق مع جميع الجهات المختصة وتمرر إليهم المعلومات بشكل مفصل ومستمر؛ لمتابعة الحالة الجوية باستمرار وتحذير المواطنين والمقيمين.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8581 ] نشر منذ 8 دقائق
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